El Manchester United se lanzará a por Morata tras su última derrota

El equipo de Cristiano Ronaldo no levanta cabeza. El Manchester United es el colista de la Premier League y su derrota por 4-0 frente al Brentford no ha hecho más que poner en evidencia su capacidad goleadora. El conjunto inglés parece obligado a fichar a un nuevo delantero y la opción que suena ahora con más fuerza es la de Álvaro Morata.

Según The Athletic, el Manchester United ha preguntado al Atlético de Madrid por el internacional español a petición de su técnico, Erik Ten Hag. Álvaro Morata ha jugado en calidad de cedido en la Juventus las dos últimas temporadas y el equipo transalpino ha desestimando ejercer la opción de compra de 35 millones de euros que tenía sobre él. Una cantidad cercana es la que pediría el Atlético de Madrid al Manchester United por él. No obstante, Álvaro Morata preferiría continuar en el cuadro colchonero a no ser que reciba una oferta irrechazable.

El Manchester United necesita a Morata

La titularidad de Cristiano Ronaldo con el Manchester United no cambió nada. Dos cabezazos en el segundo tiempo. Poco más. Ni Bruno Fernandes ni Eriksen ni Rashford ni Jadon Sancho. Ni después Anthony Elanga, aunque ya salió cuando el partido ante el Brentford estaba perdido, cuando la tormenta ya había arrasado en el primer tiempo al Manchester United, que no recibió más castigo después por un par de intervenciones de De Gea. Son cero de seis puntos en dos jornadas, directo al insoportable fondo de la clasificación. ¿Logrará alcanzar un acuerdo el Manchester United con el Atlético de Madrid por Álvaro Morata?