Cesc Fábregas no seguirá en el Mónaco: “Ha sido el peor año de mi vida”

El centrocampista de 35 años, ex de Barcelona, Arsenal y Chelsea, no renovará su contrato con el cuadro monegasco. Libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, Cesc Fábregas buscará iniciar una nueva aventura cuando en junio termine su vinculación con el Mónaco tal y como ha revelado.

“Es seguro que entre el Mónaco y yo hemos terminado. Mi contrato expira el próximo junio y estoy buscando un nuevo comienzo. Mi cabeza necesita un nuevo comienzo en otro lugar”, manifestaba el que fuera campeón del mundo y de Europa con España.

“Es el peor año no solo de mi carrera, sino también de mi vida, porque cuando no soy feliz en el fútbol, no soy feliz en mi vida. Este año he sufrido mucho y ha sido fuerte mentalmente. Este año ha sido tan malo que no puedo terminar con esto. No después de construir esta carrera. Quiero seguir jugando”, zanjaba Cesc Fábregas.

Los números de Cesc Fábregas en el Mónaco

Cesc Fábregas, que llegó al Mónaco a petición de Henry, se vio perjudicado con la salida de éste del equipo. Si bien ha estado tres temporadas y media en el cuadro monegasco, en la última sólo ha participado en seis encuentros sumando tan sólo 159 minutos entre ellos. En total, Cesc Fábregas ha jugado 67 partidos con el Mónaco, equipo con el que ha anotado cuatro goles y repartido nueve asistencias. ¿Dónde jugará la próxima temporada? ¿Volveremos a ver a Cesc Fábregas en LaLiga Santander?