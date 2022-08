El Atlético hará sitio a Reguilón mandando a Lodi al Nottingham Forest

Renan Lodi saldrá del conjunto rojiblanco para recalar en el Nottingham Forest en calidad de cedido. Dicho acuerdo, que incluirá una opción de compra, reportará al Atlético de Madrid 5 millones de euros. Sergio Reguilón, del Tottenham, será su recambio en el cuadro colchonero.

Aunque en un principio el Atlético de Madrid se había mostrado reacio a desprenderse de Renan Lodi si no era por 40 millones de euros, finalmente dejará a éste salir a préstamo. Y es que el brasileño quería más protagonismo para poder estar en el Mundial de Catar. No obstante, todavía falta que el Nottingham Forest alcance un acuerdo con Renan Lodi. El acuerdo entre el equipo inglés y el Atlético de Madrid es total después de que el Nottingham Forest haya aceptado tener una opción de compra cercana a los 30 millones por el futbolista de 24 años.

El Atlético no se lanzará a por Reguilón hasta que no se confirme la salida de Lodi al Nottingham Forest

Para sustituir a Renan Lodi, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Atlético de Madrid había solicitado al Tottenham la cesión de un Sergio Reguilón que no entra en los planes de Conte. Poco importa al cuadro colchonero el pasado madridista de este lateral zurdo de 25 años. Si bien no parece que el Atlético de Madrid vaya a tener problemas para alcanzar un acuerdo con el Tottenham por Sergio Reguilón, las negociaciones no se acelerarán hasta que se confirme la salida de Renan Lodi al Nottingham Forest.