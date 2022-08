El Atlético solicita la cesión de un ex del Real Madrid

El Atlético ha pedido al Tottenham la cesión de Sergio Reguilón. El que fuera futbolista del Real Madrid no entra en los planes de Conte y vería con buenos ojos regresar a LaLiga Santander y, en concreto, a la capital de España. Si el Atlético se ha interesado en Sergio Reguilón es porque el Nottingham Forest negocia para hacerse con Renan Lodi.

Relegado a un segundo plano tras la llegada de Reinildo Mandava, el Atlético de Madrid podría ingresar cerca de 45 millones de euros por el brasileño. No obstante, el Nottingham Forest podría aplazar dicho pago al próximo verano si se hace con Renan Lodi en calidad de cedido y con una opción de compra obligatoria. También a préstamo recalaría Sergio Reguilón si Atlético de Madrid y Tottenham llegan a un acuerdo. Lo que no especifica el periodista Giancomo Iacobellis, que es el que ha informado al respecto, es si el cuadro colchonero se reservará una opción de compra por el ex del Real Madrid.

⚪️🔴 El #AtleticoMadrid se intromete entre Sergio #Reguilon y la #Lazio: los colchoneros han pedido oficialmente su cesión al #Tottenham #THFC. Al lateral español le gustaría mucho esta opción @RaimondoDM @TuttoMercatoWeb — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) August 25, 2022

Sergio Reguilón y Lovro Majer podrían fichar por el Atlético de Madrid

Además de por Sergio Reguilón, el Atlético de Madrid ha movido ficha por Lovro Majer, por el que ha ofrecido entre 20 y 25 millones de euros al Stade Rennes. El conjunto rojiblanco ya tendría un acuerdo con el centrocampista croata de 24 años. El principal obstáculo para que el Atlético de Madrid se haga con Lovro Majer está en la familia Pinault, que es la que controla el Stade Rennes. No obstante, las buenas relaciones entre Andrea Berta y Florian Maurice podrían acercar al heredero de Modric al Wanda Metropolitano.