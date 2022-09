Carlos Soler explica su salida del Valencia y se ofrece para volver

El centrocampista de 25 años ha recalado este verano en el PSG. El Valencia ha aprovechado que Carlos Soler entraba en su último año de contrato para hacer caja por él. No obstante éste ha aclarado que su intención siempre fue renovar con el conjunto che.

En una entrevista para Superdeporte, Carlos Soler señalaba: “Yo estaba pidiendo un contrato de larga duración. Quería vincularme de los 25 a los 33, 34 ó 35 años, vincularme toda mi vida con el Valencia. Un contrato de larga duración, ocho o nueve o diez años. En España está permitido y eso era lo que yo pedía el club en ese sentido. No me lo ofreció. Tampoco le tengo nada que reprochar, es su decisión, si no lo consideraron así, pues ya está. Es fútbol”.

“Obviamente que me da pena marcharme, pero no lo tomo como algo personal, y espero que al revés tampoco y no se me guarde rencor”, añadía al respecto el internacional español.

Carlos Soler se ha ofrecido para volver al Valencia

Cuestionado por su posible regreso, Carlos Soler confesaba: “Como aficionado, seguro y como jugador, obviamente que me encantaría en algún momento poder volver. Valencia es mi casa y no le voy a decir que no, obviamente”

“Tengo magníficos recuerdos, tengo todo allí y para mí el Valencia lo ha sido todo siempre. Y yo voy a ser siempre un valencianista más y un valenciano más allá donde esté. Seguro que dentro de unos años, si no es en el campo, me tendrán en la grada animando como uno más”, concluía.