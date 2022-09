Melyssa Pinto aclara su relación con Iker Casillas

El que exguardameta del Real Madrid y de la Selección comenzó a seguir a la que fuera participante de La Isla de las Tentaciones. Se disparaban así los rumores sobre una presunta relación entre Iker Casillas y Melyssa Pinto.

Tal fuerza han cobrado dichos rumores que la que fuera novia de Tom Brusse ha querido aclarar qué relación existe entre ambos. “No tengo contacto con él, le devolví el follow porque me hacía ilusión. Al final, yo soy del Real Madrid y pensé…bueno, qué gracia”, decía Melyssa Pinto en Europa Press. La influencer aprovechó la ocasión para asegurar que no había hablado con Iker Casillas: “Me sorprendió, pero nada más. No hemos intercambiado palabras”.

Casillas estará en el Mundial de Catar

Más allá de por su supuesta relación con Melyssa Pinto, Iker Casillas fue noticia recientemente porque será comentarista durante el Mundial de Qatar. El de Móstoles emulará así a su exmujer Sara Carbonero, que ejerció un rol similar cuando él defendía la portería de la Selección.

“Estar aquí con los profesionales es un honor. Estoy agradecido a RTVE por esta oportunidad y aprendizaje que voy a tener. Estoy seguro que harán un papel digno y nos traerán la segunda estrella”, comentó Iker Casillas.

Arsenio Cañada, director del área de deportes de RTVE, señaló por su parte: “El deporte es pasión, y eso es lo que queremos transmitir desde el equipo de deportes. Nos vamos a levantar temprano y nos vamos a dormir tan tarde para contar lo que pase en Qatar”.