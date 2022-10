El Aston Villa amenaza la continuidad de Unai Emery en el Villarreal

Pese a que Unai Emery se ha mostrado abierto a renovar con el Villarreal, su buen hacer con el submarino amarillo no pasa desapercibido en la Premier League. Ya el pasado mes de noviembre recibió una suculenta propuesta del Newcastle. Ahora es el Aston Villa el que piensa en él como recambio de Steven Gerrard.

El inglés podría ser destituido en las próximas jornadas, por lo que el Aston Villa amenaza con sacar a Unai Emery del Villarreal a mitad de temporada. Otra opción que barajan los villanos es la de Mauricio Pochettino, que se encuentra actualmente sin equipo. No obstante, parece complicado que tanto uno como otro acepten hacerse cargo del Aston Villa.

Cuestionado por su renovación con el Villarreal, en la rueda de prensa previa al choque que enfrentó a su equipo con el Cádiz, Unai Emery señaló: “Yo he manifestado que estoy muy contento aquí y tengo objetivos deportivos que me ilusionan y un año por delante muy bonito. Pero no hemos hablado nada de eso”.

Las calabazas de Unai Emery al Newcastle

Pese a la mareante oferta que le trasladó el Newcastle, Unai Emery se mantuvo fiel a su compromiso con el Villarreal. “El Villarreal es mi casa y estoy comprometido al 100%. Honestamente, estoy agradecido por el interés de un gran club, pero aún más agradecido de estar aquí y por eso le comuniqué a Fernando Roig mi decisión de querer seguir formando parte de este proyecto”, notificó a través de un comunicado.

“Por mucho ruido que hubiera en otro país, dentro del club hubo la transparencia y lealtad con la familia Roig y con mi plantilla, que es máxima y para mí es lo más importante”, recalcó Unai Emery.