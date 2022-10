La sorprendente revelación de la novia de Dybala: “Me apasiona estar con un cuerpo sin vida”

Oriana Sabatini, pareja delantero de la Roma, estrenó el pasado viernes ‘Sola’, su nueva canción. No obstante, dicho estreno quedó eclipsado después de que la novia de Paulo Dybala reconociese su “pasión” por los muertos.

“Me apasiona estar con un cuerpo sin vida. La verdad es que me re apasiona la medicina forense. Toda la vida me apasionó la muerte. Siempre hice chistes sobre estudiar medicina y ahora, de grande, me empecé a replantear un poco todo”, confesó Oriana Sabatini en ‘Nadie dice Nada’.

“Descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré de que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto y dije ‘¿por qué no?’. No sé qué va a pasar el día que tenga que estar frente a un cuerpo sin vida y manipularlo y todo. Tengo la sensación de que, probablemente, me baje la presión. No sé si por verlo muerto, pero abrirlo y eso, debe ser impresionante…”, prosiguió la novia de Paulo Dybala.

No obstante, Oriana Sabatini va a continuar su carrera en la música. “Me re apasiona la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada para tomar, porque quiero trabajar en la música”, concluyó la novia de Paulo Dybala.

