Mourinho se pone chulo y ningunea a un conocido entrenador

La Roma de José Mourinho, séptima en la Serie A fuera de los puestos europeos, se enfrentará a una Lazio que es quinta. Sobre el derbi romano ha hablado Zdenek Zeman, actual entrenador del Foggia, ensalzando la figura de Maurizio Sarri por encima dela del técnico portugués.

“No es una cuestión de preferencias. A Sarri va mejor, ya le ha dado identidad de juego a la Lazio. Mourinho hasta ahora no ha estado a la altura de las expectativas. No a nivel dialéctico, sino en la calidad del fútbol que expresa. La Roma sigue sin entender qué quiere hacer sobre el césped, mientras que la Lazio está más ubicada”.

El zasca de Mourinho a Zdenek Zeman

La respuesta de José Mourinho no se hizo esperar, que no dudó en ningunear a Zdenek Zeman en rueda de prensa. “No esperas que un entrenador con 25 títulos responda a alguien que ha ganado dos veces la Serie B. Si me haces una pregunta sobre Trapattoni o Capello, pero Zeman... Por favor, no puedo responder”, fue su contestación.

El menosprecio de Mourinho a Schweinsteiger

El futbolista germano y el entrenador portugués coincidieron en el Manchester United. La estancia de Schweinsteiger en Old Trafford no fue como él esperaba y eso se debió, en gran medida, a José Mourinho. Y es que, el que fuera técnico del Real Madrid mandó al centrocampista a entrenar con el filial el día de su cumpleaños.

Sobre su desencuentro con el luso, Schweinsteiger contó: “Fue muy extraño. Estaba en forma. Venía de jugar la Eurocopa. Sucedió el día de mi 32 cumpleaños. Llegué al vestuario y quería cambiarme, pero alguien me dijo que no podía entrar, que debía cambiarme y entrenar con el filial”.