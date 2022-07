Mourinho podría llevar a Saúl Ñíguez a la Roma

Aunque el Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de Axel Witsel, éste ha llegado a coste cero. El conjunto rojiblanco no podrá seguir reforzándose si no obtiene liquidez y por ello ha puesto a la venta a Thomas Lemar y a Saúl Ñíguez. Éste último ha regresado al Atlético de Madrid tras su cesión al Chelsea pero no entra en los planes de Simeone. Esto es algo que podría aprovechar José Mourinho para llevarse al centrocampista de 27 años a la Roma.

Según Il Messagero, el equipo italiano busca a un futbolista en su demarcación. Además José Mourinho considera que podría recuperar la mejor versión de Saúl Ñíguez. No obstante, el ilicitano no es la primera opción de la Roma sino Davide Frattesi. Aún así las negociaciones con el Sassuolo están estancadas, motivo por el que el que también manejan la alternativa de Houssem Aouar. Éste termina contrato con el Olympique de Lyon y ha sido tasado en 20 millones de euros. Fichar a Saúl Ñíguez resultaría más económico para la Roma.

El Sevilla, rival de la Roma en la puja por Saúl Ñíguez

Julen Lopetegui, que apostó fuertemente por el centrocampista durante su etapa como seleccionador, estaría encantado de ofrecer acomodo a Saúl Ñíguez en el Sevilla. El Atlético de Madrid necesita desprenderse del futbolista ilicitano para poder fichar a Carlos Soler. El conjunto rojiblanco tendría un acuerdo para firmar al internacional español por cuatro temporadas según El Chiringuito. Al Atlético de Madrid le costaría 15 millones de euros fichar a Carlos Soler al Valencia, el problema es que no tiene liquidez para afrontar la operación. ¿La obtendrá vendiendo a Saúl Ñíguez a la Roma?