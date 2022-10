El Xokas responde al ataque de Alcalá: “Eres una flecha andante hacia lo anticuado y lo casposo”

El periodista deportivo criticó la forma de expresarse del streamer en la charla que mantuvo con DjMaRiiO y Josep Pedrerol en el World Football Summit. El Xokas no ha dudado en responder al ataque de Juan Antonio Alcalá.

Noticias relacionadas Selección. Peligra el Mundial para otro futbolista español

Por poner todo en contexto, el periodista había dicho: “No entiendo por qué en los directos de Twitch tiene que haber 30 palabras soeces y malsonantes, como si esa gente no tuviera estudios. Me llama la atención cuando me mandan extractos de directos de Twitch... ¿por qué en la comunicación hay que utilizar un lenguaje soez?”.

Aunque en un principio Juan Antonio Alcalá aseguró no referirse a “nadie en concreto”, termino señalando a al Xokas. “Es lamentable. Hay un streamer gallego por antonomasia que es vergonzoso en mi opinión cómo se expresa, con qué lenguaje. No lo entiendo”, dijo sobre él.

La dura respuesta de el Xokas a Alcalá

Contestando a Juan Antonio Alcalá en uno de sus directos, el streeamer declaró con contundencia: “Este hombre es tan boomer... No puede ser que rechaces tanto la evolución, no lo puedes hacer, porque entonces eres una flecha andante hacia lo anticuado y lo casposo”.

“Es una vergüenza que no te lo tomes en serio, porque esto es no tomártelo en serio. Porque no te estás adaptando, no te puedes quedar ahí anclado y encima opinar cuando estás totalmente fuera. Creo que tienes un problema, y si no eres capaz de verlo, pues allá tú. Esto no te lo digo como un consejo, te lo digo totalmente en serio, no te lo tomes a mal, que sé que esto lo vas a ver”, concluyó El Xokas.