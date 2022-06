Pedrerol desvela por qué nunca irá a Pasapalabra

Aunque el director y presentador de El Chiringuito y de Jugones participó en Mask Singer, ha confesado que los concursos le cabrean mucho. Preguntado directamente por Pasapalabra en la última entrevista que ha concedido, Josep Pedrerol ha desvelado por qué nunca irá al programa de Roberto Leal.

“Ir a Pasapalabra me lo han pedido muchas veces y no voy”, admitía el periodista en el podcast de Club 13. “Hay preguntas de todo tipo y quizás te toca cine y no te lo has preparado suficiente. Hay que tener una preparación”, justificaba Josep Pedrerol.

Además, añadía: “Hay gente a la que se le da muy bien esto, pero yo no quiero ir. Me han insistido mucho y no quiero ir, haría el ridículo. No sabría ninguna”.

Ana Garcés, el último fichaje de Pedrerol para El Chiringuito

Sandra Díaz tiene desde hace días sustituta. Ana Garcés se ha convertido en la nueva voz de la audiencia de El Chiringuito. La periodista fue presentada como tal por Josep Pedrerol en el último programa. “Por fin, por fin puedo hablar. Llevaba una hora y pico ahí sin poder hablar y ya no podía más”, dijo Ana Garcés tras ser presentada como tal por Josep Pedrerol.

Agradecida a su padre, la periodista aprovechó la ocasión para desvelar de qué equipo era: “Fue él quien me metió la pasión por el Villarreal y si soy periodista deportiva es gracias a que me llevaba al fútbol todos los partidos para animar al equipo y vivirlo con tanto amor como él”. Ana Garcés ha pasado por Onda Cero, Antena 3 y Gol TV, televisión desde la que aterrizó en La Sexta.