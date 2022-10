El Sevilla contacta con Nacho para torpedear su renovación con el Real Madrid

El central de 32 años es uno de los futbolistas que termina contrato con el Real Madrid a final de temporada. Tras la llegada de Rüdiger, el protagonismo de Nacho Fernández se ha visto reducido considerablemente y eso es algo que quiere aprovechar el Sevilla para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso.

Según El Chiringuito, el conjunto hispalense ya ha contactado con el entorno del defensor. No obstante, Nacho Fernández quiere seguir en el Real Madrid pese al interés del Sevilla y el cuadro merengue ya prepara su renovación.

INFORMACIÓN



"Pese a los CONTACTOS del SEVILLA con el ENTORNO de NACHO, el jugador QUIERE SEGUIR en el REAL MADRID".



"El club blanco ya prepara su RENOVACIÓN".



Vía @JuanfeSanzPerez

De no firmarse ésta antes de que termine el año, el central será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Según Carrusel Deportivo, Nacho Fernández podría esperar hasta final de temporada a ver si al del Sevilla se le suma el interés de cualquier otro equipo que pudiera ser de su agrado.

LA RENOVACIÓN DE NACHO CON EL MADRID



Está parada, el jugador va a esperar



"Piensa la renovación, algo que nunca le había pasado porque siempre ha tenido claro quedarse en el Real Madrid"



Informa @javiherraez

Además de en Nacho, el Sevilla piensa en Lucas Moura para reforzarse.

Si no Nacho Fernández, Lucas Moura podría ser el fichaje estrella del Sevilla de cara al siguiente curso. Cuestionado sobre el interés del equipo andaluz, el brasileño se dejaba querer. No obstante, el Tottenham tiene la opción de extender su contrato tal y como él mismo ha reconocido.

“Tengo un año de contrato y el Tottenham aún tiene la opción de renovarme un año más. Estoy tranquilo. Viviendo esta etapa. Quiero centrarme esta temporada en ganar un título. Después de eso, el Tottenham va a ver si quiere renovarme. Y si no quisiera, ahí si me voy a sentar a ver las propuestas que van a aparecer y lo veré con mi familia, pero, sin duda, es una Liga que me gusta”, señalaba Lucas Moura.

Preguntado por el interés del Sevilla, agregaba: “No sabía del interés del Sevilla, pero es un club que me gusta y una ciudad de la que hablan muy bien. ¿Y la Liga? Sin duda es una Liga que me gusta mucho. Sería algo fantástico para mí. Es una liga muy técnica, un fútbol bonito de ver y seguro que me gusta, pero vamos a ver cómo va mi situación aquí”.