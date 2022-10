Lucas Moura sobre el interés del Sevilla: “Me gusta”

El atacante de 30 años podría ser el fichaje estrella del conjunto hispalense de cara al siguiente curso. Cuestionado sobre el interés del Sevilla, Lucas Moura se ha dejado querer por el equipo andaluz. No obstante, el Tottenham tiene la opción de extender su contrato tal y como él mismo ha reconocido.

Al respecto ha hablado en una entrevista recogida por el diario AS: “Tengo un año de contrato y el Tottenham aún tiene la opción de renovarme un año más. Estoy tranquilo. Viviendo esta etapa. Quiero centrarme esta temporada en ganar un título. Después de eso, el Tottenham va a ver si quiere renovarme. Y si no quisiera, ahí si me voy a sentar a ver las propuestas que van a aparecer y lo veré con mi familia, pero, sin duda, es una Liga que me gusta”, señalaba Lucas Moura.

Cuestionado por el interés del Sevilla, el brasileño ha agregado: “No sabía del interés del Sevilla, pero es un club que me gusta y una ciudad de la que hablan muy bien. ¿Y la Liga? Sin duda es una Liga que me gusta mucho. Sería algo fantástico para mí. Es una liga muy técnica, un fútbol bonito de ver y seguro que me gusta, pero vamos a ver cómo va mi situación aquí”.

El Sevilla quiere a Lucas Moura y ha presentado una oferta por Andreas Schjelderup

El conjunto hispalense, que estuvo cerca de hacerse con Haaland cuando jugaba en el Salzburgo, no quiere que se le escape la nueva perla del fútbol noruego. Es por ello por lo que el Sevilla quiere fichar a Andreas Schjelderup, de tan sólo 18 años, al Nordsjaelland.

Para hacerse con sus servicios, el equipo andaluz ha presentado una oferta de 10 millones de euros según la prensa noruega. No obstante, el Nordsjaelland ha rechazado la oferta del Sevilla por Andreas Schjelderup. Con contrato en vigor hasta 2024, y con el Borussia Dortmund y el Liverpool tras sus pasos, el club de Nervión deberá rascarse el bolsillo si quiere hacerse con el delantero.