Griezmann pide perdón a los aficionados del Atlético por su fichaje por el Barcelona

El Barcelona y Antoine Griezmann han separado definitivamente sus caminos después de que el Atlético de Madrid haya comprado definitivamente al galo. El delantero de 31 años ha respondido al esfuerzo económico del conjunto rojiblanco anotando el gol de la victoria frente al Athletic. Tras dicho choque, Griezmann aprovechó la ocasión para pedir perdón a los aficionados del Atlético de Madrid por el daño que pudo haberles causado cuando fichó por el Barcelona en 2019.

“Al final pedir perdón, sé que la gente lo quiere escuchar de mi voz: pido perdón por el daño que pude haber hecho a la gente, pero el mayor perdón que quiero pedir es sobre el campo, dando todo por el equipo y con noches como esta. Estamos en el camino a seguir pese a no poder ganar al Brujas”, dijo Antoine Griezmann al respecto.

El que fuera futbolista de la Real Sociedad también fue preguntado por los meses en los que no ha podido disputar 90 minutos. “Personalmente fue complicado, pero intentaba no demostrarlo, sé que jugaba para un entrenador que quiero mucho y unos compañeros que se merecen lo mejor de mí . Si me toca jugar doy el 100% y si no animar a mis compañeros y cuando entro hacer la diferencias”, manifestó Griezmann.

El Atlético de Madrid podría ver ahora al mejor Griezmann

Sin limitación de minutos, el francés espera demostrar ahora su mejor versión. “He estado una pretemporada completa, me vino muy bien porque mi juego es a base de mi físico, estoy con más tranquilidad, mas fluido y aunque tengo que mejorar estoy contento con mi rendimiento e intentando ayudar el equipo”, concluyó el futbolista del Atlético de Madrid.