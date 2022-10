El padre de Gerson le acerca al Sevilla

José Castro, presidente del conjunto hispalense, ha anunciado que el Sevilla se reforzará en el mercado invernal. Thomas Delaney saldrá rumbo al Copenhague si nada se tuerce y en su lugar quiere a Gerson, un futbolista por el que el Olympique de Marsella pagó 20 millones a petición de Jorge Sampaoli. El centrocampista de 25 años ha perdido protagonismo y su padre, que es también su representante, le buscará una salida en enero.

“Voy a tratar de ser mesurado, pero no puedo ocultar que estamos muy enfadados. Es una situación muy problemática. ¿Cómo se puede dejar fuera a un jugador que está en plenitud de sus capacidades? Así, de la noche a la mañana, sin ninguna explicación ni motivo aparente. Vamos a buscar otro destino. Es algo inevitable. Nos organizaremos para irnos tan pronto como abra la próxima ventana de transferencias. Si Gerson ya no es importante para el Olympique de Marsella, entonces encontraremos un club en el que sí lo sea, que sepa valorarlo. Ya se han presentado varios interesados. No tuvimos ninguna explicación del entrenador. Por eso voy a hablar con Pablo Longoria para saber qué está pasando, pero Gerson está triste y enojado. ¡Y yo también!”, declaraba en L’Equipe.

El Sevilla tendrá que rascarse el bolsillo por Gerson

Una opción interesante para Gerson podría ser la del Sevilla. Además de ofrecerle jugar en LaLiga Santander, tendría garantizado ser protagonista con Jorge Sampaoli. El problema es que el Olympique de Marsella tratará de recuperar buena parte de los 20 millones de euros que pagó en su día por él al Flamengo.