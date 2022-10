¿Dónde jugará Sergio Ramos la próxima temporada?

Tras finalizar contrato con el Real Madrid, Sergio Ramos firmó hasta 2023 con el PSG, por lo que será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Esto es algo que puede evitar el conjunto francés renovando al central de 36 años. De momento es toda una incógnita dónde jugarán la próxima temporada tanto Sergio Ramos como Leo Messi, que se encuentra en la misma situación contractual.

El defensor español sólo pudo disputar 13 partidos la campaña anterior por culpa de las lesiones. Por ello el fichaje de Sergio Ramos fue muy criticado. Sin embargo el de Camas acumula 15 en el presente curso con el PSG. Sergio Ramos ha recuperado su mejor versión y se llegó a decir que Luis Enrique le incluyó en su última prelista, aunque finalmente no fue convocado con España.

El PSG quiere que Sergio Ramos y Messi sigan la próxima temporada

El PSG quiere premiar su buen estado de forma renovando a Sergio Ramos según Le10Sports. Ambas partes parecen condenadas a entenderse ya que el central quiere seguir brillando en París. A diferencia de Sergio Ramos, el que no sabe dónde jugará la próxima temporada es Messi. Si bien el PSG también quiere extender su contrato, el delantero ha reconocido que no tomará una decisión hasta que finalice el Mundial de Qatar, por lo que muy probablemente el argentino llegará a enero siendo libre para negociar con otros equipos. Esto es algo que estaría dispuesto a aprovechar el Barcelona para que Leo Messi regrese al Camp Nou. Volver a Argentina también sería una opción para él si decidiera no continuar en el PSG.