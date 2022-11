Monchi niega que vaya a dejar el Sevilla

El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha asegurado que tiene “intactas la voluntad y las ganas de hacer cosas” por un equipo que está en plaza de descenso, lo que lo ha sumido en un estado “de muchas ganas de revancha interna para darle la vuelta a la situación”.

“Los que me conocen saben que no he perdido un ápice de ilusión y ahora es el momento de demostrarlo con trabajo, ilusión y ganas. Estoy motivado al cien por cien. Ojalá esas ganas las pueda transformar en aciertos”, ha manifestado Monchi a la prensa desplazada a Inglaterra, donde el Sevilla cierra esta noche la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

El técnico gaditano no ha negado disensiones con el presidente, José Castro, y el vicepresidente, José María del Nido Carrasco, lo que, para él, no supone ningún problema porque “este club ha crecido porque nunca ha habido una verdad única” y se calificó como “un tipo complicado, con genio” y que suele “discutir con el presidente y con el vicepresidente, igual que cuando se gana algún título: es lo que está pasando ahora”, reconoció.

Sin embargo, estos debates no lo empujan a marcharse “en absoluto, al contrario”, ya que “simplemente amagar” con una dimisión “o pensarlo en este momento sería de cobardes”, por lo que está “centrado en revertir la situación cuanto antes”.

“Puedo ser muchas cosas, pero cobarde no soy. No estoy pensando en irme ni un segundo. Estoy intentando recuperar mi línea y ello requiere lo mejor de nosotros. Me he cansado de escucharme y creía que era bueno pararme un poquito. El mensaje mío no llegaba”, añadió Monchi sobre su reciente silencio.

El director deportivo admitió que “a veces, uno no está tan lúcido” y por eso ha “estado tres semanas sin conceder entrevistas”, lo que ha obedecido a “una decisión personal”, debido a que “si tú mismo cuando te escuchas no te ves bien y te confundes en el mensaje, es mejor pararse”.