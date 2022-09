El Atlético de Madrid se mueve para adelantarse al City en el fichaje de Scalvini

El central de 18 años se ha convertido en una de las sensaciones del Atalanta, si bien la pasada temporada ya disputó 21 encuentros con el equipo italiano. El buen hacer de Giorgio Scalvini ha puesto al defensor en el mercado y Atlético de Madrid y Manchester City son los que más interés han mostrado hasta la fecha.

Según La Gazzetta dello Sport, el Atlético de Madrid ya habría movido ficha por Giorgio Scalvini para adelantarse al Manchester City en la puja. El citado diario añade que el conjunto rojiblanco ya se interesó por este central de 1,94 metros de estatura el pasado curso.

A favor de la llegada de Giorgio Scalvini al Atlético de Madrid juega su polivalencia, y es que Simeone podría alinearle también como pivote. No obstante, el cuadro colchonero deberá negociar si quiere hacerse con sus servicios ya que el central tiene contrato con el Atalanta hasta 2026.

El Atlético de Madrid quiere a Scalvini y podría tener ya fichado a Çaglar Söyüncü

A la espera de lo que acontezca con Giorgio Scalvini, el Atlético de Madrid podría tener ya fichado de cara al siguiente curso a Çaglar Söyüncü. El central de 26 años termina contrato a final de temporada con el Leicester y no renovará con el equipo inglés. El Atlético de Madrid ha mostrado a Çaglar Söyüncü su intención de hacerse con sus servicios a coste cero y ambas partes ya habrían apalabrado su fichaje. No obstante, éste no se podrá rubricar hasta el próximo mes de enero.

Fue Hüseyin Eroglu, exentrenador del Altinordu, el que confirmó el fichaje de Çaglar Söyüncü por el Atlético de Madrid. “¿Si ya lo tiene hecho para la próxima campaña con el Atleti? Sí”, manifestó en Radyospor. Hüseyin Eroglu coincidió con Çaglar Söyüncü en el club que reside en el Buca Arena.