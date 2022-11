Guardiola se pica con Ibrahimovic y responde con ironía a su último ataque

Quien se pica, ajos come. Y resulta evidente que a Pep Guardiola no le ha gustado el enésimo ataque de Zlatan Ibrahimovic hacia él. Cuestionado sobre si el técnico del Manchester City haría mejor a Haaland, el delantero del Milán habló del ego del catalán.

Educado, pero con una ironía que desprendía que no le habían gustado nada sus palabras, Pep Guardiola respondía a Zlatan Ibrahimovic en rueda de prensa: “Tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!”.

“Entonces le que hago es decirle a Erling: ‘Por favor, no marques más goles ya o de lo contrario ‘The Sun’ y ‘Daily Mail’ no escribirán nada sobre mí. Él me conoce bien. Puede leer un nuevo libro. Tiene razón, mi ego es enorme”, agregaba Pep Guardiola.

El ataque de Ibrahimovic a Guardiola

Dias atrás, al ser preguntado por Haaland, Zlatan Ibrahimovic dijo sobre él rememorando la temporada que coincidieron en el Barcelona: “¿Si Guardiola podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás”.

Sobre el noruego, Zlatan Ibrahimovic reconoció: “Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres”.