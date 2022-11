Ibrahimovic advierte a Haaland: Guardiola podría destrozar su carrera

Aunque Zlatan Ibrahimovic sólo estuvo una temporada en el Barcelona, no olvida su tormentosa relación con Pep Guardiola. Por eso ha querido advertir a Haaland, que está ahora a las órdenes del técnico catalán en el Manchester City.

“Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres”, decía Zlatan Ibrahimovic sobre Haaland en Canal +.

El ataque de Ibrahimovic a Guardiola

“¿Si Guardiola podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás”, añadía el sueco sobre Haaland.

Ibrahimovic y el frustrado fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Además de hablar sobre Haaland, Zlatan Ibrahimovic ha valorado el frustrado fichaje de Mbappé por el Real Madrid. “¿Si Mbappé hizo bien en quedarse en París? ¿Para quién? ¿Para él? No. Para EL PSG tal vez sí. Se puso en el puesto que más le importa al club y el club le dio las llaves de todo”, señalaba al respecto.

“Nunca eres más grande que tu club, pero cuando un niño se vuelve fuerte, él puede generar ingresos fácilmente. Entonces sus padres se convierten en abogados, agentes, entrenadores... Ese es el problema, y cuando sucede pierdes el control de tu persona y de tu identidad. Con esta nueva generación los padres creen que se convierten en estrellas, también hablan en los periódicos. Pero... ¿quién te crees que eres?”, agregaba Zlatan Ibrahimovic sobre en Mbappé con el que no llegó a coincidir en el PSG.

La defensa de Ibrahimovich a Benzema

Zlatan Ibrahimovic siempre ha sido un fiel defensor de Benzema, algo de lo que ha querido presumir frente a la prensa. “Ahora que es el Balón de Oro, ¿qué dicen los periodistas? Durante el Mundial de Rusia dije que Benzema merecía estar en la selección, pero me atacaron los periodistas franceses. Me atacaron porque Francia había ganado el Mundial, ahora que han ganado el Balón de Oro me gustaría saber qué dicen”, concluía el sueco.