Lahm ataca a España criticando el fútbol de la selección en su columna de opinión

Philippe Lahm, ex futbolista del Bayern de Múnich sufrió el fútbol de España durante su etapa en la selección Alemana. En la Euro de 2008 cayó en la final contra España, que también le apeó del Mundial de 2010 en semifinales. Ahora ‘la Roja’ no tiene la pegada de entonces aunque sigue apostando por un juego de toque, algo que ha querido criticar Philippe Lahm diciendo que en España los niños ni si quiera necesitan usar mochilas como poste porque no tiran a puerta.

“España tiene un estilo superior, pero le falta un poco de desborde, de ambición y de uno contra uno. Está dejando una sensación de no se puede contar nosotros. En Qatar, España jugó al rondo, que, como sabemos, no implica marcar goles. El fútbol es un juego de niños, dicen en Alemania, porque todo lo que necesitas es una pelota y dos mochilas escolares como postes. En España, ni siquiera necesitas las mochilas escolares”, ha sido la dura crítica de Philippe Lahm en su columna de opinión.

Pedrerol ya vaticinó el ataque de Lahm a España

Nada más caer frente a Marruecos en penaltis, Josep Pedrerol escribió en El Chiringuito: “Ridículo”, junto a una fotografía de Luis Enrique.

Ya en antena, dijo sobre el fútbol de España: “Mil pases y dos ocasiones de gol. Mil pases y sólo dos ocasiones de gol. ¿Ese es el estilo?, ¿ese es el estilo del que presumimos?, ¿ese es el estilo innegociable?”. “En todo el mundo se están riendo del juego de España. Del estéril juego de España. Nos vamos habiendo ganado un partido. Un solo partido”, añadió vaticinando lo que iba a hacer Philippe Lahm.