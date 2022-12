“Voy con Marruecos, pero si gana España me alegraré porque es mi país”

La española Hiba Abouk es la mujer de Achraf Hakimi, futbolista del PSG, ex del Real Madrid, que está disputando el Mundial de Qatar 2022 con Marruecos. Cuestionada por su enfrentamiento con España, la actriz dejó claras sus preferencias de cara a la eliminatoria.

“Estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí. Estamos con ganas. La afición de Marruecos es fantástica. Con todos los instrumentos y todo que vienen... es maravillosa, igual que la española”, comenzó diciendo Hiba Abouk en Radio MARCA.

Dejando clara su preferencia por la Marruecos de su marido, Achraf Hakimi, la actriz agregó: “Nosotros llevamos una semana sin casi poder verle, pero está concentrado y ojalá salga todo bien. Pase lo que pase me alegraré porque España es mi país y lo llevo dentro. Trabajo en muchos sitios, pero claro que tengo ganas de volver a hacerlo en España”.

¿Por qué Achraf Hakimi juega con Marruecos y no con España?

Achraf Hakimi nació en Madrid y se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Sin embargo, al igual que su mujer, Hiba Abouk, su familia es de origen marroquí, motivo por el que se decantó por Marruecos tras probar con España. “Fui a probar con la selección española en Las Rozas, pero vi que no era mi sitio, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar en la selección marroquí”, reconocía Achraf Hakimi para el mismo medio.