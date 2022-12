Rodrigo de Paul se pone chulo y publica una foto con Tini tras la clasificación de Argentina para la semifinal

El centrocampista de 28 años está demostrando en el Mundial de Qatar 2022 por qué el Atlético de Madrid pagó por él 35 millones de euros el pasado verano. Rodrigo de Paul había llegado al torneo cuestionado y las críticas hacía su juego se multiplicaron tras la derrota de Argentina frente a Arabia Saudí. Tantos palos le cayeron que su novia, la cantante Tini Stoessel, se convirtió en trending topic durante ese partido. También fue duramente criticada y ahora que la albiceleste está en semifinales, Rodrigo de Paul ha querido enviarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

El emotivo mensaje de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel

“Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡sin que te importe nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, comenzó escribiendo Rodrigo de Paul a Tini Stoessel.

“Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”, continuó el centrocampista.

“Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día. Y acá estamos, cumpliendo la palabra... En poco te abrazo, espéreme un poquito más. Gracias, te amo”, se despidió Rodrigo de Paul de Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul convirtió a Tini Stoessel en trendig topic tras el primer partido de Argentina

El futbolista del Atlético de Madrid no estuvo acertado con sus pases en el estreno mundialista de Argentina. Esto convirtió a su novia, a Tini Stoessel, en trending topic. “Tini, ¿Qué le hiciste a Rodrigo de Paul”, fue un comentario recurrente en redes sociales que la cantante tuvo que soportar.