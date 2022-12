El Sevilla llegó a inscribir a José Campaña en verano

El regreso del centrocampista suele ser un tema recurrente en cada ventana de transferencias. No obstante, el descenso del Levante hizo que la vuelta de José Campaña al Sevilla estuviera cerca de concretarse. Incluso, el equipo andaluz llegó a inscribir al futbolista de 29 años.

Aunque José Campaña recibió varias ofertas, el Levante se mantuvo a la espera del Sevilla, al que iba a ceder al centrocampista. Sin embargo, su regreso al Sánchez Pizjuán estaba supeditado a la marcha o bien de Nemanja Gudelj o bien de Oliver Torres. Finalmente ambos continuaron en el Sevilla y José Campaña en el Levante.

José Campaña y la oferta del Sevilla

Al ser cuestionado por su futuro, José Campaña señaló el pasado verano: “Mi cabeza tiene que estar aquí, me queda un año de contrato, pero es cierto que ha habido muchos movimientos. Han llegado ofertas, es cierto que en lo deportivo no eran muy buenas, pero sí en lo económico, no le hemos dado valor”.

Sin hablar directamente del Sevilla, el futbolista del Levante añadió: “En lo deportivo hay una oferta, que es la que más me llama la atención, a día de hoy seguimos esperándola, pero si no sale, porque no sea beneficioso para mí o para el club, ya he hablado con el presi, yo haría un esfuerzo económico para quedarme. Me queda un año y lo último que quiero es que el club se sienta afectado”.

La temporada de José Campaña en el Levante

En lo que va de temporada, José Campaña ha disputado 9 partidos con el Levante en los que ha anotado 2 goles y repartido 1 asistencia. Su equipo es quinto en puestos de Playoffs de ascenso a Primera División, a 2 puntos de los puestos de ascenso directo y a 3 del liderato.