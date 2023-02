El Adana Demirspor quiere llevarse a Pathé Ciss del Rayo Vallecano

El próximo 8 de febrero cerrará el mercado en Turquía y hasta entonces la continuidad de Pathé Ciss en el Rayo Vallecano estará en el aire. Y es que el Adana Demirspor está muy interesado en hacerse con el centrocampista de 28 años.

Pathé Ciss ya estuvo cerca de recalar en el Olympique de Lyon en el mercado invernal, aunque con todo firmado, el traspaso no terminó de materializarse causando un gran enfado al futbolista. Ahora ha sido el Rayo Vallecano el que ha tumbado la primera propuesta del Adana Demirspor por Pathé Ciss. Según MARCA, el cuadro otomano ofrecía 150.000 euros por su cesión y tener sobre él una opción de compra de 4 millones de euros.

Sin margen de maniobra en el mercado, el Rayo Vallecano no regalará, en ningún caso, a un Pathé Ciss que es indiscutible para Iraola. Así pues, si el Adana Demirspor quiere hacerse con sus servicios, deberá mejorar su propuesta, algo para lo que ya se prepara.

Iraola y el frustrado fichaje de Pathé Ciss por el Olympique de Lyon

Iraola habló en rueda de prensa sobre el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que vio frustrado su fichaje por el Olympique de Lyon en el último momento del mercado de invierno. «La idea era no perder a jugadores que suelen iniciar los partidos y a partir de ahí respetar la voluntad de jugadores que no están contentos con su rol pudieran salir. De Pathé se presentó una opción muy buena y no se pudo concretar a tiempo. Ha necesitado unos días para enfocarse de nuevo pero no me genera ninguna duda su compromiso», señaló.