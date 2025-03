Los 3 equipos que quieren fichar a Cesc Fábregas como entrenador

Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que el Stuttgart había tanteado a Cesc Fábregas, dos nuevos equipos se plantean ofrecerle su banquillo el próximo verano. Y es que su buen hacer en el Como ha convertido al técnico español en una opción tanto para el Milan como para la Roma.

En lo que respecta al Milan, el conjunto italiano está en horas bajas y Sergio Conceiçao no ha respondido a las expectativas. Es por ello por lo que el cuadro rossonero ya se plantea un cambio en su banquillo siendo la de Cesc Fábregas, unas de las opciones que baraja según La Gazzetta dello Sport.

En lo que respecta a la Roma, su entrenador Claudio Ranieri, es el que ha avalado el fichaje del español. “No sé si está preparado para la Roma, pero en tres o cuatro años estará en lo más alto. El Como es el Parma de los años 90. Tendremos que estar preparados porque son buenos, buenos, buenos”, dijo antes de enfrentarse a Cesc Fábregas.

La respuesta de Cesc Fábregas a los equipos que están tras sus pasos

Contestando a al italiano y a los rumores que le sitúan en uno y en otro equipo, el técnico del Como manifestó: “Estoy muy tranquilo. Estoy aquí en Como, he firmado un contrato de 4 años y quiero terminar un proyecto. Agradezco a Ranieri sus palabras, un ejemplo para mí. Hacer lo que hace a su edad, con su fuerza y la alegría que se ve en sus ojos, es algo increíble. Me gustaría tener una carrera como entrenador como la que tuvo él, porque significaría que me ha ido muy bien”.