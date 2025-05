El Alavés le ofrece ser su entrenador la próxima temporada

El Deportivo Alavés espera una respuesta “en las próximas horas” del argentino Eduardo Coudet, que tiene una propuesta de ampliación de contrato sobre la mesa para continuar en el banquillo del equipo vitoriano, después de conseguir la permanencia en Primera División

El director deportivo albiazul, Sergio Fernández, ofreció una rueda de prensa en un desayuno informativo con la prensa en la que reconoció que se le hace "muy duro" continuar en el Deportivo Alavés por las críticas que ha recibido su gestión esta temporada por una parte de los seguidores del club.

Durante esta temporada se han escuchado en el campo gritos de ánimo al anterior entrenador Luis García Plaza así como silbidos contra Eduardo Coudet.

Explicó que este ha sido “un año muy duro en lo personal” y que aunque le queda un año más de contrato, la no continuidad de Eduardo Coudet, sería “una muesca” a la hora de seguir en su puesto en la secretaría técnica.

A pesar de todo, incidió en varias ocasiones, en que es “un hombre de club”, que va a ser “leal” al máximo accionista de la entidad, Josean Querejeta, y se consideró “un guerrero” hasta que el dirigente quiera.

Sergio Fernández se mostró “satisfecho” por los resultados conseguidos. “Hemos cumplido con nota alta”, valoró, y no dudó en insistir en que las decisiones que ha tomado “han primado los intereses del club, por encima de las personas”.

Coudet ha cumplido con los objetivos que le puso el Alavés

“Es nuestro entrenador”, explicó sobre Eduardo Coudet, y expresó que “los datos están para el que los quiere ver”. “Contratamos a Coudet para cumplir con los objetivos y lo ha hecho”, valoró Sergio Fernández, que mostró su disconformidad con las reacciones de parte de la masa social contra el club durante esta temporada recién concluida.

“El Alavés necesitó 90 años para estar 10 en Primera, algo de reconocimiento deberíamos de tener. Me gustaría saber qué hemos hecho mal”, manifestó Sergio Fernández. “Los pocos errores que hayamos cometido los solucionamos en su momento con las decisiones que tomamos”, agregó.

“Se me hace muy duro seguir en este club, es muy difícil de comprender y se me hace difícil aceptarlo porque se han pasado muchas rayas que me parecen inadmisibles”, criticó con dureza el director deportivo del Deportivo Alavés, que se preocupó en aclarar que no es “coleguita de nadie” y que intenta “tomar decisiones basadas en el rigor profesional”.