Alejandra Rubio reniega de Carles Aleñá

La hija de Terelu y nieta de María Teresa Campos, que fue fotografiada recientemente con Carles Aleñá, ha negado públicamente que el centrocampista del Getafe fuera su novio. Así pues, no habría ningún triángulo amoroso entre Alejandra Rubio, el ex del Barcelona y Katerina Safarova, concursante de Supervivientes.

Cuestionada por Carles Aleñá en Fiesta, Alejandra Rubio aclaró: «Este chico no es mi pareja, somos amigos». «Estoy en una época en la que no estoy con nadie, hago mi vida, mis estudios, voy a mi bola...», añadió.

Respecto a sus fotografías besándose con Carles Aleñá, Alejandra Rubio manifestó: «Sabía que nos habían hecho las fotos, pero era algo que no sabía nadie. Paso vergüenza, pero sé que me tengo que comer esto. Él tiene su trabajo y no sé si esto le va a perjudicar en su carrera. No está acostumbrado a lo de verse en una revista».

El triángulo amoroso entre Alejandra Rubio, Carles Aleñá y Katerina

Dando por hecha la relación entre Alejandra Rubio, la periodista Laura Roigé apuntaba en Socialité: «Hace apenas unos meses Katerina habría estado con un futbolista. Un futbolista que además esta semana ha protagonizado varios titulares por ser el nuevo novio de una mujer muy famosa. Yo de ser esa mujer muy famosa me pondría a contar fechas porque igual no cuadran y se solapan».

«La última vez que ven a Katerina en las gradas del Getafe animando al que sería su chico es el pasado mes de febrero. Justo antes de que la rusa se marchase a ‘Supervivientes’», agregaba Laura Roigé.

«El fichaje de Katerina por ‘Supervivientes’ podría haber sido el punto y final de su supuesto romance. Después de ello, ninguno ha perdido el tiempo», concluyó la periodista haciendo alusión a Carles Aleñá.