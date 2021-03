Concursante de La Isla de las Tentaciones rompe con su tentadora: “Se ha liado hasta con Figo”

Gonzalo Montoya, que también participó en Gran Hermano 14, fue a La Isla de las Tentaciones con Susana, ganadora de esa edición, y terminó viendo como ésta le dejaba en directo. Para su consuelo conoció Katerina Safarova, que fue su tentadora primero y con la que ahora ha roto. “Se ha liado hasta con Figo”, ha argumentado el sevillano.

Noticias relacionadas La Otra Liga .El tapado de Laporta para el Barcelona juega en el Sevilla

No obstante, el detonante de la ruptura ha sido una entrevista tal y como ha contado el propio Gonzalo Montoya en Instagram: “No lo iba a decir pero me han tocado demasiado los cojones, me la trae al pairo. Estaba invitada Katerina, y sabéis que tengo la cuenta baneada, que no me dejan hacer directos y no sé por qué. Le dije que lo íbamos a hacer desde otra cuenta, y me dice: ‘No, que desde esa cuenta no me siguen los seguidores’. Pero si llevo toda la tarde preparando la entrevista, ¿qué más te da?”.

“¿Esta chavala quién coño se ha creído que es? ¿Para qué quieres más seguidores? ¿Para qué te regalen un curso de español o que? No lo entiendo”, ha proseguido el participante de la primera edición de La Isla de las Tentaciones.

“Se ha liado hasta con Figo... Me va a venir a mamonear a mí con las tonterías. Pues ahora ya no vas a entrar ni cuando yo me convierta en Ibai Llanos. No te voy a regalar ni un ‘me gusta’. Tanta tontería...”, ha concluido Gonzalo Montoya.

La respuesta de Katerina Safarova a Gonzalo Montoya

“Estás mal de la cabeza Gonzalo... De verdad que no sé qué haces. Bueno, en fin, haz lo que quieras. Si así te sientes mejor, ole tú. Pero de verdad que flipo”, ha respondido desde su Instagram Katerina Safarova.

La que fuera tentadora de Gonzalo Montoya en La Isla de las Tentaciones ya era conocida de antes por haber sido una de las invitadas al cumpleaños de Neymar. Precisamente en el último cumpleaños del delantero del PSG, la rusa le escribió este cariñoso mensaje: