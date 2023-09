Aparece un equipo dispuesto a llevarse a Ledesma del Cádiz

Aunque el Almería estuvo cerca de hacerse con sus servicios en verano, Conan Ledesma terminó renovando con el Cádiz hasta 2026. Aún así su continuidad en el equipo no está garantizada ya que River Plate está muy interesado en hacerse con sus servicios.

Si bien el guardameta de 30 años podría ver con buenos ojos regresar a Argentina, TyC Sports señala que no se trataría de una opción económicamente sencilla para River Plate ya que la reciente renovación de Conan Ledesma con el Cádiz eleva considerablemente el coste de la operación.

Ledesma podría salir y Luis Alberto sueña con volver al Cádiz

El español Luis Alberto, centrocampista del Lazio que este martes se midió al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, reconoció un día antes que su deseo es terminar su carrera futbolística en el Cádiz.

"Sí, siempre he dicho que quiero acabar en Cádiz. Me gustaría pasar al menos un año en España, pero depende de cómo me sienta físicamente", dijo el jugador de la localidad gaditana de San José del Valle en la rueda de prensa previa al choque.

Además, Luis Alberto, formado en la cantera del Sevilla y que cumplirá 31 años el próximo 28 de septiembre, comentó la posibilidad de volver a recibir la llamada de la Selección viendo el nivel tan alto que está exhibiendo en la Serie A italiana.

"Creo que representar a tu país es lo más importante, pero no pienso en eso. Hay un entrenador que toma decisiones y puede ser que haya cosas en mi juego que no van bien. Hay otros buenos jugadores en mi puesto, tengo que hacerlo bien en el Lazio", sentenció.