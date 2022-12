El presidente de la Lazio de calabazas al Barcelona por Pedro

Pedro Rodríguez seguirá en la Lazio la próxima campaña. Aunque el delantero de 35 años termina contrato a final de temporada, el equipo italiano ejecutará la cláusula que le permite extenderlo por una campaña más. Así lo ha confirmado Claudio Lotito al ser cuestionado por el posible regreso del canario al Barcelona.

“¿Quién dice que volverá a Barcelona en junio? Imposible, el contrato ya está renovado y hay una opción de un año más a nuestro favor. No voy a dejar escapar ese fenómeno”, aseguraba el presidente de la Lazio sobre Pedro Rodríguez en Repubblica.

Pedro, feliz en la Lazio pese al interés del Barcelona

Pedro Rodríguez ha disputado esta temporada 18 partidos con la Lazio en los que ha anotado 4 goles y repartido 3 asistencias. En la Roma jugó 40 partidos y el pasado curso, en el Lazio, alcanzó los 41 y marcó 10 goles.

Cuestionado por su futuro, el ex del Barcelona señalaba recientemente: “Siempre aprendes, vayas donde vayas. Vine aquí para ganar, soy ambicioso y vine aquí por eso. Sarri me dijo que quería ganar y me convenció. Acepté este importante desafío. No he hablado con el presidente, aún no es momento de hacerlo. Estamos concentrados en la temporada. Estoy bien aquí, estoy contento con el equipo. La afición es especial”.

Pedro ve difícil volver con la Selección

También preguntado por la posibilidad de volver con la Selección, Pedro Rodríguez manifestó: “Difícil, hace muchos años que no voy. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez. España tiene otra generación que lo está haciendo muy bien”.