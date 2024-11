Aparece un equipo interesado en llevarse a Douvikas del Celta de Vigo

El Celta de Vigo, que el pasado verano vio como Jorgen Strand Larsen ponía rumbo al Wolverhampton, podría ver como otro de sus futbolistas pone rumbo a la Premier League. Se trata de Anastasios Douvikas, al que quiere el Brentford.

En lo que respecta al delantero de 25 años, lucha por un puesto en el equipo titular con Borja Iglesias, algo que pretende aprovechar el Brentford para hacerse con sus servicios según Superdeporte. Si bien el Celta de Vigo podría estar abierto a hacer caja por Anastasios Douvikas, el griego tiene contrato hasta 2028, por lo que el conjunto inglés deberá rascarse el bolsillo.

En el caso de Anastasios Douvikas, aunque puso rumbo al Wolverhampton en calidad de cedido el pasado verano por 3 millones, el conjunto inglés tendrá la obligación de adquirirle en propiedad por 27 millones de euros, lo que otorgará al Celta de Vigo todavía más margen para negociar por Anastasios Douvikas.

La continuidad de Iago Aspas podría marcar la de Douvikas

Si Anastasios Douvikas puja por un puesto en el once con Borja Iglesias es porque Iago Aspas sigue siendo indiscutible. No obstante, de no seguir el capitán la próxima temporada en el Celta de Vigo, el cuadro celeste sería más reacio a hacer caja por él.

Cuestionado recientemente por su continuidad en el Celta de Vigo, Iago Aspas señalaba en TVG: “Tengo mucha confianza tanto con la presidenta como Marco Garcés. Cuando tengamos un momento ya hablaremos. Creo que aún es muy pronto, queda mucha temporada. Hace dos años acabé muy agotado en marzo, con problemas de espalda. Si voy a estar así como estuve, lo mejor es echarme a un lado. Ahora me estoy encontrando bien. Lo que va a pasar en dos meses no lo sé. Estoy bien, contento, y disfrutando dentro del terreno de juego”.