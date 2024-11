Iago Aspas preocupa al dejar la puerta abierta a la retirada

Iago Aspas termina contrato con el Celta de Vigo a final de temporada y será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Cuestionado al respecto, su hermano Jonathan dio por hecha su continuidad en el cuadro celeste la próxima campaña; sin embargo, ante la misma pregunta, el delantero de 37 años no ha descartado retirarse al final del presente curso.

“Tengo mucha confianza tanto con la presidenta como Marco Garcés. Cuando tengamos un momento ya hablaremos. Creo que aún es muy pronto, queda mucha temporada. Hace dos años acabé muy agotado en marzo, con problemas de espalda. Si voy a estar así como estuve, lo mejor es echarme a un lado. Ahora me estoy encontrando bien. Lo que va a pasar en dos meses no lo sé. Estoy bien, contento, y disfrutando dentro del terreno de juego”, dijo Iago Aspas en TVG tras la victoria del Celta de Vigo frente al Getafe.

Las palabras del hermano de Iago Aspas sobre su futuro

Cuestionado por el futuro de Iago Aspas, su hermano Jonathan afirmó semanas atrás que hay un “pacto de caballeros” que permite al delantero que sea él el que elija cuando sentarse a negociar su renovación. Mandando un mensaje tranquilizador para los aficionados del Celta de Vigo, comentó al respecto en Radio MARCA: “Será cuando tenga que ser, cuando él quiera dar el paso. Él quiere disfrutar y seguir aportando. Quería verse cómo empezaba el año. Él siempre ha dicho que no quería ser un obstáculo para el club. Ha querido esperar y dar largas para ver su rendimiento inmediato. Igual si Aspas no hubiese marcado goles y demás no se le estaría dando tanto bombo. Está en un buen momento, el club también y en el momento que él quiera iniciar ese paso se hará. Depende más del jugador. Van a ser cinco minutos esa renovación”.

“Iago tiene la oferta abierta, y estamos esperando que se siente a hablar. Estamos esperando a sentarnos para renovar por muchos años”, añadió el hermano de Iago Aspas dando por hecha su continuidad.