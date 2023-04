El Arsenal amenaza con pagar a la Real Sociedad la cláusula de Le Normand

El Arsenal, que ya quiso pagar a la Real Sociedad la cláusula de Martín Zubimendi en enero, vuelve a tener un nuevo objetivo en el cuadro txuri-urdin, Robin Le Normand. El club gunner, al igual que otros equipos de la Premier League, buscarán fichar al central de 26 años antes que debute de la mano de Luis de la Fuente con la selección española y aumente su cotización.

No obstante, la Real Sociedad no tiene ninguna intención de negociar por el defensor, por lo que se remitirá a los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. Ese era el precio que iba a pagar el Arsenal a la Real Sociedad en el mercado invernal por Martín Zubimendi. Sin embargo, el centrocampista de 22 años se negó a abandonar el conjunto vasco a mitad de temporada.

¿Cambiará Le Normand la Real Sociedad por el Arsenal?

Si Robin Le Normand está dispuesto a cambiar la Real Sociedad por el Arsenal es, a día de hoy, una incógnita. No obstante, Mundo Deportivo, que se hace eco de este interés desvelado por Relevo, recuerda unas declaraciones del central el pasado 17 de febrero en las que decía: «La Real es donde me formé, donde tuve mi segunda oportunidad, donde me convertí en un jugador profesional y donde cumplí mi sueño. Tú y yo sabemos que en el fútbol no sabes lo que puede pasar, pero ser un ‘one club man’ en la Real sería algo muy grande para mí. Muy bienvenido».