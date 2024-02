Así sorprendió Messi a Pezzella hablándole del Betis

Germán Pezzella, que se proclamó campeón del mundo con Argentina en Catar, recordó en una entrevista su primera convocatoria con la Albiceleste. En concreto la anécdota de cuando Leo Messi le sorprendió preguntándole por el Betis. Fue en 2017, cuando el delantero todavía jugaba en el Barcelona.

Pese a la timidez y el respeto con el que Germán Pezzella mantuvo las distancias con Leo Messi, el astro argentino rompió el hielo entre ambos preguntándole por el Betis. “Fue Leo el que rompió esa distancia y empezamos a intercambiar palabras. Y de repente me preguntó por el Betis, y ahí me sorprendí más: conocía todo, pero todo... Yo, como tantos, pensaba: ‘Leo saldrá a la cancha, juega como nadie, hace lo suyo, termina, se va a la casa y listo’. Qué equivocado que estaba. Conocía todo del Betis, conocía a cada uno de mis compañeros, sabía todo”, rememoró el defensor en La Nación.

“Y ahí entendí lo que me faltaba entender: por eso es quién es, también, porque está en absolutamente todos los detalles”, dijo Germán Pezzella rendido ante Leo Messi.

Pezzella no quiso ir al cuarto de Messi

Antes, Germán Pezzella había contado que no quiso ir al cuarto de Leo Messi y que, si finalmente fue, fue por la insistencia de sus compañeros: “La primera mañana nos levantamos a desayunar y viene Éver Banega, al que también conocía de antes, y nos dice ‘por qué no se vienen a tomar unos mates a la pieza’. Yo era nuevo, ni abría la boca. Fue Gaby Mercado el que respondió ‘sí, sí, dale, ahora vamos’. Vamos, y Éver no entra en su pieza, entra en la de Leo... Entonces le digo a Gaby (Mercado) ‘Nooo, che, es mi primera mañana acá y cómo me voy a meter al cuarto de Leo. Noooo, me voy, me voy para mi cuarto’. Me agarró Gaby y me dijo, ‘no, no, vos venís’. Entré y me senté en un costadito. Me pasaban el mate, tomaba, lo devolvía y yo no decía nada. Me dije a mí mismo: ‘Vos no hablés antes de quedar como un desubicado”.