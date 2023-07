Atacan a Sergio Canales para que no fiche por este equipo

Días después de que trascendiera que Rayados de Monterrey preparaba una oferta de 15 millones de euros para llevarse a Sergio Canales del Betis, el centrocampista de 32 años ha recibido un feroz ataque desde México, donde se oponen a su fichaje.

“Hace muchos años, tuvo una gran actuación con el Racing, lo compra el Real Madrid y de ahí no ha pasado nada con el tal Sergio Canales”, comenzó diciendo sobre el futbolista del Betis el periodista de Televisa Gonzalo Reyes.

«Tiene 32 años. Él es el fichaje bomba del Monterrey y viene de jugar en el Betis de Sevilla. ¿Cuál es la fama? ¿Cuál es el boom del que vive Sergio Canales? Ha jugado con el Valencia, con la Real Sociedad y recientemente con el Betis. Es un jugador, a mi parecer, del montón. No digo que no tenga calidad, no digo que no, es español, pero no es... vaya, para lo que manejan. Se habla de un contrato de tres años, mejor que lo que ha venido antes, no creo que sea. Si quieren compararlo con Gignac... tampoco. Si fuera tan buen jugador no habría jugado en el Betis, se habría mantenido en el Real Madrid mucho tiempo y no lo hizo», señaló.

¿Qué hay de la oferta de Rayados de Monterrey por Sergio Canales?

Según publicó MARCA días atrás, la noticia del interés de Rayados de Monterrey por Sergio Canales ha pillado por sorpresa al Betis. Además, ni el centrocampista ni sus agentes se han pronunciado al respecto. Sergio Canales es feliz en el Betis y tiene contrato con el conjunto verdiblanco hasta 2026.