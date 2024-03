Un ex del Athletic se muestra dispuesto a entrenar a la Real Sociedad

Joseba Etxeberria, que en su día abandonó la Real Sociedad en un controvertido movimiento para fichar por el Athletic, club en el que se convirtió en una leyenda, estaría dispuesto a volver al cuadro txuri-urdin, en esta ocasión como entrenador. Así lo reconoció el actual técnico del Eibar en una entrevista.

“Siempre lo digo. E igual la gente se extraña un poco. Por supuesto que estaría dispuesto a entrenar a la Real Sociedad. Ahora bien, a ver quién está dispuesto a ofrecerme la Real Sociedad a mí... Habría que buscar a alguien. Es verdad que hubo mucha polémica en su día, pero yo le debo mucho a la Real y le doy mucho valor. Estuve cinco años allí, desde los 12 hasta los 17, pasé por todas las categorías, me trataron muy bien, aprendí mucho y después, pues tomé la decisión de ir al Athletic. Que yo pensaba que podía ser algo temporal. Incluso pude ir a otro sitio antes... Pero al final estás cada vez más a gusto y estuve ahí 15 años maravillosos de mi vida. No soy anti nada”, señaló Joseba Etxeberria en Relevo.

Etxeberria no se plantea por el momento hacerse cargo de la Real Sociedad

No obstante, añadió: “Si algo he aprendido desde que soy entrenador es que hay que vivir el día a día. No sé qué puede pasar en el futuro, porque si a mí me hubiesen dicho cuando estaba en el Basconia que a la temporada siguiente iba a entrenar al Amorebieta o luego al Tenerife e ir y venir en el Athletic… ni lo hubiera imaginado. Pienso en disfrutar del camino. Pensar en lo demás te desgasta o te desvía la atención y no es bueno”.