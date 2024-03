España reacciona después de que Marruecos incluya a Brahim Díaz en su prelista

Marruecos ha incluido a Brahim Díaz en su prelista para los amistosos que disputará este mes de marzo frente a Angola y a Mauritania y así se lo ha comunicado al Real Madrid la federación del país africano. Luis de la Fuente, por su parte, ha reaccionado haciendo lo propio e incluyendo al atacante de 24 años en la prelista para los partidos que España disputará el 22 de marzo ante Colombia y el 26 de marzo frente a Brasil en el Santiago Bernabéu.

Horas atrás Brahim Díaz se convirtió en noticia después de que trascendiera que había iniciado los trámites para poder ser convocado con Marruecos. Y es que pese a ser malagueño su padre tiene ascendencia marroquí, lo que le permite jugar con la selección africana. Desde la agencia de representación de Brahim Díaz contactaron con LAOTRALIGA para recalcar que los trámites iniciados por Brahim Díaz para poder ser convocado con Marruecos no eran ningún ultimátum a España. Simplemente el futbolista, que llegó a ser convocado con Luis de la Fuente para la Sub-21, no había tomado todavía una decisión y no quería cerrarse ninguna puerta.

Brahim Díaz, obligado a elegir entre España y Marruecos

Ahora Brahim Díaz sí está obligado a elegir después de que Marruecos le haya incluido en su prelista. Y está obligado a elegir porque España ha hecho lo propio. ¿Por qué selección terminará decantándose el futbolista del Real Madrid? ¿Cuenta Luis de la Fuente con él de cara a la Eurocopa o con este movimiento sólo quiere evitar que acabe jugando con Marruecos?