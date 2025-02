El Atlético de Madrid ofrece 5 millones al Barcelona por uno de sus futbolistas

La cesión de Clément Lenglet ha respondido con creces a las expectativas del Atlético de Madrid. Tanto es así que, pese a no haberse reservado una opción de compra por él, ha ofrecido 5 millones de euros al Barcelona con el objetivo de hacerse en propiedad con el central de 29 años.

Así lo asegura el diario SPORT, que señala que el conjunto azulgrana espera sacar unos 10 millones con la venta del francés. No obstante, Clément Lenglet no tiene sitio en el Barcelona, y teniendo en cuenta que en verano entra en su último año de contrato y que el club catalán no puede asumir su ficha de 8 millones de euros, todo parece indicar que terminará aceptando una oferta algo superior del Atlético de Madrid.

Desde su llegada al cuadro colchonero, Clément Lenglet ha disputado hasta la fecha 21 partidos con el Atlético de Madrid, con el que ha anotado dos goles y repartido una asistencia.

El Atlético de Madrid quiere fichar al Barcelona a Lenglet y al Benfica a Álvaro Carreras

Con el objetivo de apuntalar su defensa, además de hacerse en propiedad con Clément Lenglet, el Atlético de Madrid buscará reforzarse con un nuevo lateral zurdo. El elegido para ello, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, sería Álvaro Carreras, futbolista por el que el Benfica pagó 6 millones de euros al Manchester United en verano. Y precisamente el Manchester United pujará junto al Atlético de Madrid con el objetivo de volver a reclutar en sus filas al español.