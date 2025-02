El equipo que negocia el fichaje de Kevin de Bruyne

Pese a ser indiscutible para Pep Guardiola, el que fuera el jugador mejor pagado del Manchester City hasta la reciente renovación de Erling Haaland, Kevin de Bruyne, dejará el conjunto inglés este verano. El centrocampista belga de 33 años termina contrato y pondrá rumbo a la MLS, liga desde donde ya fue tentado el curso anterior. Kevin de Bruyne, al que en Arabia Saudí también le ofrecían un suculento salario, negocia con el San Diego FC, que tendría bastante encarrilado su fichaje.

Así lo asegura TBR Football, que señala que el San Diego FC habría dado un paso de gigante para fichar al centrocampista. Con la salida de Kevin de Bruyne queda de manifiesto el fin de ciclo del Manchester City, que pretende acometer una profunda reestructuración de su plantilla, y rejuvenecerla, este verano.

Guardiola deberá buscar un recambio para Kevin de Bruyne en el Manchester City

Como no podría ser de otra forma, dicha reestructuración estará orquestada por Pep Guardiola, al que el conjunto inglés renovó el pasado mes de noviembre hasta 2027. Pese a los decepcionantes resultados cosechados por su equipo en las últimas jornadas, y pese a lo dolorosa que ha resultado la eliminación de la Champions a manos del Real Madrid, la confianza del Manchester City en el técnico catalán sigue intacta. No obstante, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el club le abrirá la puerta si no se ve capacitado para capitanear la reestructuración que prepara, y que deberá empezar con el fichaje de un recambio para Kevin de Bruyne si termina firmando por el San Diego FC.