Jordi Alba podría cambiar de equipo en LaLiga

El pasado verano, aprovechando la irrupción de Alejandro Balde, el Barcelona alcanzó un acuerdo con el Inter de Milán para el traspaso de Jordi Alba. Sin embargo, el lateral se negó a recalar en el equipo italiano. De cara al próximo verano, dado que Jordi Alba entrará en su último año de contrato, el Barcelona intentará hacer caja por él. Acomodo ofrecerían al futbolista de 34 años en Arabia Saudí y el Atlético de Madrid en LaLiga Santander.

Así lo asegura Mundo Deportivo, por lo que no se descarta que el Barcelona utilice a Jordi Alba para abaratar el precio de Yannick Carrasco. El conjunto azulgrana alcanzó un acuerdo para hacerse con el belga por 19 millones de euros tras el traspaso de Memphis Depay al Atlético de Madrid, sin embargo el club catalán pretende rebajar dicha cantidad. Si en un principio de habló de Ferran Torres, el cuadro colchonero no está interesado en el ex del Valencia; por contra, sí que lo estaría por Jordi Alba. El Atlético de Madrid busca a un futbolista en su demarcación y el Barcelona podría acceder a un cambio de cromos siempre y cuando éste implique no tener que pagar más de 10 millones de euros por Yannick Carrasco.

Los registros de Jordi Alba no pasan desapercibidos para el Atlético de Madrid

Esta temporada, Jordi Alba ha disputado un total de 28 partidos con el Barcelona, con el que ha notado dos goles y repartido seis asistencias. La salida de Gerard Piqué en enero y ahora la de Busquets le dejarán sin dos de sus grandes aliados en el vestuario, lo que podría propiciar su salida al Atlético de Madrid.