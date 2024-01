El central de LaLiga al que va a fichar el Atlético de Madrid

Después de que Soyuncu haya puesto rumbo al Fenerbahçe, y tras la lesión de Azpilicueta, el Atlético de Madrid ha decidido reforzarse con un nuevo central en el mercado invernal. El elegido ha resultado ser Gabriel Paulista, que termina contrato con el Valencia a final de temporada.

Peter Lim dio orden de no renovar al defensor de 33 años y eso es algo que va a aprovechar el Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios a un precio bastante asequible según ha desvelado MARCA. Cabe señalar que el Valencia estaba obligado a renovar a Gabriel Paulista, que tiene una ficha de 5 millones de euros brutos por temporada, si alcanzaba los 20 partidos.

“No me conocen si me van a pedir que deje a un jugador que se lo merece sin jugar por un contrato”, dijo Rubén Baraja, técnico del conjunto che, al ser preguntado al respecto. Así pues, con la marcha de Gabriel Paulista al Atlético de Madrid, el club de Mestalla se evitará un problema.

Gabriel Paulista ve con buenos ojos recalar en el Atlético de Madrid

El hispano-brasileño, por su parte, ve con buenos ojos recalar en el cuadro colchonero, con el que firmaría por lo que resta de campaña y una más. El acuerdo entre el Atlético de Madrid y Gabriel Paulista está muy avanzado y su salida del Valencia será oficial en las próximas horas.

La salida de Soyuncu que ha hecho que el Atlético de Madrid se lance a por Gabriel Paulista

El Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con el Fenerbahçe este lunes para la cesión del central colchonero Çaglar Soyuncu hasta el final de la presente campaña. El defensa turco, de 27 años, que llegó al conjunto rojiblanco el pasado verano procedente del Leicester, ha defendido la camiseta rojiblanca en nueve encuentros oficiales, colaborando así con su participación en la clasificación del equipo para octavos de final de la Liga de Campeones y semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, la falta de oportunidades desde que arrancara 2024, en el que ha disputado tan solo 45 minutos en siete partidos, propició que el central busque ahora minutos en el Fenerbahçe turco, actual líder de la Superliga del país otomano.