Tras pagar la cláusula de un futbolista de Osasuna, el Athletic se lanza a por uno del Villarreal

El Athletic, que ha pagado los 2 millones de euros que figuraban en la cláusula de rescisión de Adama Boiro a Osasuna, quiere reclutar también en sus filas a Igor Oyono, del Villarreal.

Según MARCA, el Athletic ha ofrecido 6 años de contrato y una ficha escalonada en función de su rendimiento a este delantero de 15 años que próximamente cumplirá los 16. Igor Oyono tiene nacionalidad guineana y en su primer año como infantil tras haber llegado al equipo procedente del Barakaldo ya deslumbró, motivo por el que el submarino amarillo quiere retenerle en sus filas ofreciéndole la renovación pese al interés del Athletic.

“Llegué al Villarreal con 12 años. Jugaba en el Barakaldo, me llamaron y fue todo muy rápido. Juego de punta cayendo a recibir. Mi madre siempre me dice que me concentre en jugar y no piense en el futuro”, explicaba en una entrevista para Mundo Maldini realizada durante el pasado Mundial Sub-17,

A la espera de que Oyono conteste a su oferta, el Athletic ha dichado a Adama Boiro

El Athletic anunció días atrás que ha alcanzado un acuerdo con Osasuna para "la incorporación inmediata" de Adama Boiro, lateral izquierdo de 21 años canterano del club navarro que firma con la entidad rojiblanca hasta 2029 tras abonar los 2 millones de la cláusula de rescisión.

Adama Boiro, nacido en Dakar (Senegal) y que vive en Pamplona desde los cuatro años, "comenzó a jugar a fútbol en los benjamines del San Jorge, recaló después en el CF Ardoi hasta entrar en Tajonar en edad infantil", informa el Athletic.

Defensa de "proyección ofensiva" en las dos últimas temporadas acumula 43 partidos y cinco pases de gol con Osasuna Promesas, de Primera RFEF.