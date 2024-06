Un central del Valencia y un ex del Barcelona, las alternativas del Atlético de Madrid a Le Normand

El Atlético de Madrid ha comenzado a negociar con la Real Sociedad para hacerse con Robin Le Normand de cara al siguiente curso. El conjunto rojiblanco, que contaría con el visto bueno del central de 27 años para acometer su fichaje; no quiere, en ningún caso, abonar los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. Es por ello por lo que quiere incluir a Javi Galán, que durante el segundo tramo de la temporada ha jugado en calidad de cedido en el cuadro txuri-urdin, en la operación. Sin embargo, su primera oferta, de 20 millones de euros más el lateral, fue rechazada por la Real Sociedad. Si bien el Atlético de Madrid confía en que las negociaciones llegarán a buen puerto, tiene a Christian Mosquera, del Valencia, y a Jean-Clair Todibo, ex del Barcelona ahora en las filas del Niza, como alternativas.

Aunque la experiencia de Robin Le Normand es la que juega a su favor, a favor de Christian Mosquera podría jugar su juventud, 19 años, a la hora de que recalase en el Atlético de Madrid. Aunque su cláusula de rescisión es de 80 millones de euros, la de Yunus Musah era de 100 y terminó recalando en el Milan por 20 el pasado verano. Y son precisamente las urgencias económicas del Valencia las que podrían jugar a favor de que Christian Mosquera, y no Robin Le Normand, recalase en el Atlético de Madrid.

Todibo sería más asequible para el Atlético de Madrid que Le Normand o Mosquera

No obstante, el fichaje más asequible sobre el papel para el club colchonero será el de un Jean-Clair Todibo que recaló en el Niza a cambio de 8,5 millones de euros. El que estaba llamado a ser el relevo generacional de Gerard Piqué no tuvo oportunidades en el conjunto azulgrana, y con esa espinita clavada vería con buenos ojos regresar a LaLiga EA Sports si el Atlético de Madrid se decanta por él y no por Robin Le Normand finalmente.