El consejero delegado del Villarreal desvela a qué equipo puede irse Álex Baena

El Villarreal no ha podido retener a Alexander Sorloth en sus filas pero sí a un Álex Baena que este verano se ha proclamado campeón de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos con España. Si ha sido así es porque ningún equipo ha presentado una oferta del agrado del club de Castellón tal y como ha revelado Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del submarino amarillo.

“Baena es un jugadorazo. No hemos hecho ningún esfuerzo porque este verano, por caprichos del mercado, no ha tenido las ofertas que pensábamos. Él está súper a gusto aquí y para irse debe ser algo excepcional. No se va a ir a un equipo de media tabla de la Premier. Si lo hace es porque va a un gran equipo”, señaló sobre un futbolista que tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de 60 millones de euros.

Los méritos de Álex Baena para que “un gran equipo” pague su cláusula al Villarreal

Álex Baena, que la pasada temporada fue el mejor asistente de LaLiga junto con Nico Williams, ha mejorado en este arranque de curso su inicio de la anterior campaña en esta faceta y acumula ya cinco pases de gol, los mismos que el barcelonista Lamine Yamal.

Álex Baena dio este lunes en el tramo final del encuentro ante la UD Las Palmas a Thierno Barry un centro medido que permitió al delantero situar el marcado 2-1 y encarrilar el triunfo final por 3-1 que certificó tras una cabalgada el propio Álex Baena en el descuento.

La asistencia a Thierno Barry fue la quinta del andaluz esta campaña y supone el mejor arranque de Álex Baena en este apartado desde que es jugador del Villarreal.

El andaluz ha jugado hasta ahora siete partidos esta campaña y acumula un registro de cinco asistencias y un tanto, su mejor arranque como 'groguet'. En los siete primeros choques que jugó en la 2022-2023 dio tres asistencias y en los siete primeros de la pasada campaña dio cuatro pases de gol en esos mismos encuentros.

Con las cinco asistencias de esta campaña y las catorce de la pasada Liga, Álex Baena se consolida como el mejor asistente de la competición con siete pases de gol de ventaja sobre el delantero del Celta de VigoIago Aspas, que es el segundo en esa clasificación.