Clemente carga contra las aficiones de Real Madrid, Betis y Sevilla: “Nos llamaban etarras”

La violencia en el fútbol español está en boca de todos después de que el pasado domingo fuera suspendido el derbi entre el Atlético y el Real Madrid por el lanzamiento de objetos a Thibaut Courtois. Cuestionado al respecto, y sobre el lanzamiento de bengalas contra la afición de la Roma por parte de aficionados al Athletic, Javier Clemente aprovechó la ocasión para arremeter también contra los hinchas de Betis y Sevilla.

“Es un problema genérico de muchos años, la prensa del Madrid se queja ahora, pero a mí en el Bernabéu... buff. Salía media hora antes que el equipo para cansar a su grada y me decían hijo de p..., muérete, de todo... En Sevilla, con el Athletic, nos llamaban asesinos, etarras y de todo y no les han sancionado ni nada. Eso pasa en todos los lados, hay ultras en todos los lados. En Roma hemos dado el número y no hay que olvidar que San Mamés alberga la final del torneo y es candidato al Mundial de 2030”, dijo el técnico de Barakaldo en Onda Vasca.

Para Clemente fue raro que Julen Agirrezabala fuera expulsado frente al Sevilla

A su vez, sobre la expulsión de Julen Agirrezabala frente al Athletic, Javier Clemente dijo: “Aquí cada uno da su opinión, pero para mí Agirrezabala se pone nervioso, se complica y hace falta de verdad, aunque no es agresiva ni intencionada, pero evita a Mateo marcar y el reglamento lo ve como penalti. Se ha aplicado bien, es raro, sí, las manos son inentendibles por ejemplo, pero Julen fue muy acelerado e intervino pensando que le iban a marcar, pero la falta es clara y eso es expulsión”.