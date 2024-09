Nico Williams deja claro hasta cuándo tiene previsto seguir en el Athletic

Nico Williams, que terminaba contrato con el Athletic al final del pasado curso, terminó renovando hasta 2027 aunque su cláusula se mantuvo en 57 millones de euros. Su precio le convirtió en una ganga tras conquistar con España la Eurocopa, sin embargo se ha mantenido fiel al conjunto vasco pese a haber sido tentado por el Barcelona y por el PSG este verano. No obstante, Nico Williams ha encendido las alarmas en Bilbao tras no asegurar su continuidad más allá de esta temporada.

“He decidido estar aquí un año más”, dijo tras el choque que enfrentó al Athletic con el Atlético de Madrid en San Mamés.

Sobre lo acontecido este verano, Nico Williams señaló: “Me fui de vacaciones y empezó a salir un montón de rumores. Una vez que aterricé, tuve una charla con mis padres y mi hermano y decidimos que lo mejor era seguir un año más”.

Con la Europa League como objetivo, añadió: “Vamos a disfrutar este año de Europa, mi intención es conseguir el título. Jugamos la final en San Mamés, ya se verá”

“Mi corazón es rojiblanco. Todo el mundo sabe lo que es el Athletic para mí, llevo desde los once años”, continuó Nico Williams. “El Athletic siempre pesa más, el sentimiento que tengo es único y así lo he demostrado”, reiteró.

“Muchos equipos te quieren, he tenido muchas ofertas para hacer cosas que otro jugador hubiese hecho, pero estoy feliz aquí, Bilbao es mi casa”, insistió Nico Williams. “Se ha demostrado que estoy aquí feliz, esas cosas las lleva mi representante, he decidido estar aquí un año más y voy a disfrutar mucho de jugar competiciones europeas”, agregó.

Por su parte, sobre Iñaki Williams comentó: “Mi hermano me ha dado mi espacio, era una decisión más personal, mi familia lo es todo. Me iban a apoyar si me iba o si me quedaba. Tengo 22 años y debo tomar mis propias decisiones, pero mis familiares han tenido mucho que ver en la continuidad. Muchas veces Se ponía en duda mi intención de seguir aquí. Muchos dudaban y se ha demostrado que quiero al Athletic con toda mi alma”.

Nico Williams y el interés del Barcelona

A su vez, sobre el interés del Barcelona, Nico Williams dijo: “Lo lleva mi representante, luego me lo traslada a mi, y a pesar de ello he tomado la decisión de seguir”.