¿Cuál será el precio de Joan García si desciende el Espanyol?

Joan García, que estuvo a un paso de recalar en el Arsenal el pasado verano, ha pasado de estar nuevamente a un paso del cuadro londinense, a estarlo del Newcastle, que parece ahora el gran favorito para hacerse con sus servicios. No obstante, antes de que sea traspasado, el Real Madrid ha pedido a sus agentes ser informado. Y es que el conjunto blanco ve al guardameta de 23 años como al sucesor de Courtois, motivo por el que está dispuesto a traspasar a Lunin para acometer su fichaje este verano. Joan García, incluso, ha sido relacionado con el Barcelona; y no se descarta que nuevos equipos se lancen a la puja por él teniendo en cuenta que el precio que figura en su cláusula de rescisión bajará en caso de que descienda el Espanyol.

Si bien el cuadro perico estaba preparado para ingresar por él los 25 millones de euros que figuraban en su cláusula de rescisión, se jugará en la última jornada de Liga la permanencia. Pese a depender de sí mismo, el Espanyol puede descender, lo que rebajaría el precio de Joan García hasta los 15 millones de euros.

El Espanyol pudo haber vendido a Joan García por un precio superior

Cabe señalar que el Espanyol se negó a vender a Joan García el pasado verano al Arsenal cuando el conjunto inglés estaba dispuesto a pagar un precio superior por él. “Ahí entramos un poco en lo que es una buena venta. ¿Qué es una buena venta? Si tú intuyes que va a haber un crecimiento y un rendimiento, quizás la de ahora puede ser una venta de un jugador sin llegar a término. Para este ejercicio hemos entendido que Joan es un activo y que es necesario para lograr el objetivo porque actúa en un puesto muy específico. No podíamos debilitarnos ahí, no podíamos. El interés por él no se va a frenar. El momento de una venta de Joan quizá sea en otro momento”, comentó al respecto Fran Garagarza, su director deportivo.