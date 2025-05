El sorprendente equipo que va a pagar al Espanyol la cláusula de Joan García

Aunque Joan García ha sido relacionado con el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético en LaLiga EA Sports, todo parecía indicar que el Arsenal, que ya intentó su fichaje el pasado verano, era el favorito para hacerse con sus servicios éste. Sin embargo, ahora parece que otro equipo inglés como el Newcastle es el que va a pagar al Espanyol la cláusula de rescisión del guardameta de 23 años.

El Newcastle, tercer clasificado de la Premier League tras el Liverpool y el Arsenal, está muy cerca de certificar su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones. Ilusionado con ello, y dado que la portería es una de sus posiciones a reforzar, el conjunto inglés abonará al Espanyol la cláusula de 25 millones de euros en la que tiene tasado a Joan García hasta 2028.

El Espanyol estaría abierto a vender a Joan García al Newcastle

Abierto a vender a Joan García, preguntado por la razón por la que no fue traspasado al Arsenal el pasado verano, Fran Garagarza, director deportivo del cuadro perico, señalaba meses atrás en en el diario AS: “Ahí entramos un poco en lo que es una buena venta. ¿Qué es una buena venta? Si tú intuyes que va a haber un crecimiento y un rendimiento, quizás la de ahora puede ser una venta de un jugador sin llegar a término. Para este ejercicio hemos entendido que Joan es un activo y que es necesario para lograr el objetivo porque actúa en un puesto muy específico. No podíamos debilitarnos ahí, no podíamos. El interés por él no se va a frenar. El momento de una venta de Joan quizá sea en otro momento”.

El Espanyol podría pagar la cláusula de Leo Román para sustituir a Joan García

Consciente de que si no es el Newcastle será otro equipo el que pague la cláusula de rescisión de Joan García, el Espanyol piensa en Leo Román, del Mallorca, como su posible recambio. Su cláusula es de 10 millones de euros, por lo que el cuadro perico podría hacer frente a dicha cantidad con parte de lo que reciba por Joan García.